Pizzaiolo travolto da un'auto in bicicletta mentre va a lavorare

SENIGALLIA –Il pizzaiolo di Da Nialtri ha perso i sensi dopo l’urto con un’auto mentre andava a lavorare. E’ accaduto nel pomeriggio lungo la Statale Adriatica sud a Marzocchetta. Il 46enne marocchino residente a Marzocca viaggiava in sella alla bici quando si è scontrato con una Mercedes guidata da una 53enne di Chiaravalle. E’ stato soccorso dall’eliambulanza che lo ha scortato a Torrette in codice rosso ma non è grave. Sul posto per i rilievi i carabinieri.