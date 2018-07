Paura al mercato: bimba di 8 anni s'accascia tra le bancarelle

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SENIGALLIA - Grande spavento ieri mattina in centro storico dove una bambina di 8 anni si è sentita male. Si accasciata tra ledel mercato, dove era andata a fare un giro con la mamma e la sorellina. Subito è stata soccorsa dai passanti e dagli stessi ambulanti. È arrivata anche la polizia locale che stava girando tra gli stand come ogni giovedì mattina. La bimba è stata portata al vicino comando di piazza Garibaldi dove i sanitari, nel frattempo arrivati, l’hanno visitata per poi decidere di portarla al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.Sembra si sia trattato di un c. I vigili urbani hanno fatto strada all’ambulanza facendola arrivare al posto più vicino al comando perché tutto intorno c’erano le bancarelle. Tutto si è risolto per il meglio. I soccorsi sono stati tempestivi.