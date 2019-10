Naso rotto durante la lezione ​di ginnastica a scuola bendato: il Ministero condannato a pagare i danni

Si era rotto il setto nasale facendo ginnastica bendato, perché questo prevedeva il progetto sperimentale “Sentinelle del benessere”, e adesso, a distanza di quattro anni, il Miur è stato condannato a pagare oltre 16mila euro di risarcimento danni.



Lo studente 11enne nel febbraio 2015 si era ferito nella palestra della scuola Marchetti, in via dei Gerani alle Saline a Senigallia. Stava svolgendo un progetto di educazione motoria proposto dalla Uisp. Bendato e guidato da un compagno doveva seguire un percorso, al termine avrebbe dovuto saltare in un cerchio vicino al muro. Qualcosa però non era andato come previsto. Ha perso l’equilibrio e si è rotto il setto nasale. La Uisp e il Miur si erano subito opposti al risarcimento chiesto dai genitori per il bambino a cui, oltre ai 50 giorni di prognosi, erano stati assegnati sei punti di invalidità permanente. Sabato 12 Ottobre 2019, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA