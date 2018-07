Malore mentre mangia al ristorante: 56enne muore al pronto soccorso

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Colto da un arresto cardiaco al ristorante, è morto poco dopo al pronto soccorso. Non c’è stato nulla da fare per Marco Salvatore Rizziello, 56enne residente ad Ancona. Ieri era venuto a mangiare a Senigallia. Aveva scelto una trattoria alle porte della città. Verso le 13.30 si è sentito male. All’improvviso si è accasciato. Il personale ha cercato subito di aiutare il cliente ma, visto che la situazione sembrava seria, hanno chiamato il 118. Nel frattempo il pensionato, originario di Brindisi, è andato in arresto cardiaco. I sanitari, arrivati più in fretta possibile, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Hanno provato anche con una corsa disperata fino al pronto soccorso dove però è morto poco dopo il suo arrivo.