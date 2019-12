La città in lacrime per Sergio: si è spento il vigile urbano "mago degli ingorghi"

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 08:22

È morto Sergio Fioretti, storico. Tra qualche giorno avrebbe compiuto 78 anni. Era addetto alla viabilità e per questo molto conosciuto a(Ancona). Era solito portare le nuove leve agli incroci per insegnare loro a dirigere la circolazione, essendo molto abile nel risolvere gliHo condiviso con lui gli anni che mi hanno formato - racconta Franco Patonico, vicecomandante della polizia municipale ora in pensione - prima come sottufficiale e poi come ufficiale della municipale. Sergio aveva ricevuto il grado di maresciallo e prendeva il lavoro molto seriamente. Ricordo che non tollerava per nulla il comportamento sciatto e indolente di qualche collega più giovane. Era però di animo sensibile - prosegue - tanto che spesso lo vedevo commuoversi per qualcosa di toccante o anche per un semplice fatto di cronaca».Impeccabile sul lavoro, era di esempio per tutti. Molti colleghi hanno partecipato alche si è svolto nella chiesa del Portone, ricordando qualche vecchio aneddoto e soprattutto la grande stima nutrita per lui. Per Senigallia un pezzo di storia che se ne va.