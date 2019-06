In discoteca corteggia una ragazza fidanzata. Preso a testate dal branco: naso spaccato

Un 19enne di Castelfidardo è finito al pronto soccorso con il naso rotto per averci provato con una ragazza che, a quanto pare, era già fidanzata o comunque era nelle mire del macho che, poco più grande di lui, si è avvicinato e senza concedergli nemmeno il diritto di replica l’ha raggiunto al volto con una violenta testata. Un colpo secco, dolorosissimo, che l’ha mandato all’ospedale con una frattura al setto nasale per la quale si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico. La movida si tinge ancora una volta di sangue e torna alto l’allarme sicurezza nel by night senigalliese. I fatti risalgono al weekend dell’8-9 giugno, quando il 19enne - peraltro nipote di David Miani, l’ex amministratore dell’Us Ancona 1905 radiata dal calcio nell’estate 2017 - era andato in discoteca insieme a tre amici per assistere al concerto di Pericolo con l’idea di trascorrere qualche ora di svago. Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:19

