Mercoledì 25 Luglio 2018

Vinti 93.800 euro al Superenalotto nella ricevitoria di Fabrizio Sabbatini in via Pierelli nel quartiere del Vivere Verde a Senigallia. Cifra che dovranno dividersi 15 residenti che hanno acquistato un sistema. Tolte le tasse da pagare allo Stato sulla vincita, incasseranno ciascuno 5.541 euro. La vita non cambia ma una vacanza si può fare.