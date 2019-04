Acqua marrone in ospedale: foto, video e indignazione diventano virali sui social

Foto e video dell’acqua marrone che sgorgava dal rubinetto dell’ospedale hanno fatto il giro del web, indignando i cittadini. «Avevo portato mia figlia, neonata, a fare una visita in un ambulatorio oculistico – spiega il padre – terminata la visita mi hanno detto che la potevo lavare, cosa che non ho fatto visto il colore dell’acqua che scorreva nel bagno. Essendo un idraulico ho capito subito che il rubinetto non veniva aperto da tempo».

Quando ci sono i lavori basta lasciarla scorrere per qualche minuto ma niente. «L'ho lasciata aperta una ventina di minuti ed era chiaro che non avrebbe cambiato colore – prosegue –. Ho chiuso il rubinetto e me ne sono andato. Quello che più mi fa rabbia è vedere come gli ispettori dell'Asur siano rigorosi nel privato. Probabilmente un sopralluogo in ospedale non l'hanno fatto». Disagi anche nei bagni di Ginecologia.