Nudo gioca a calcio tra le aiuole: «Volevo farmi notare»

Bloccato dalla polizia municipale di Avellino praticamente nudo mentre gioca da solo a calcio nelle aiuole adottate dal vescovo nella centralissima piazza Libertà. Questo pomeriggio l'episodio. "Avevo bisogno di attirare l'attenzione di qualcuno per farmi portare in ospedale", avrebbe riferito il 34enne bloccato dai caschi bianchi. Che lo hanno subito accontetato. Il giovane è stato accompagnato da un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale "Moscati" per essere sottoposto alle cure del caso. Nella stessa piazza, domenica scorsa, un anziano aveva palpeggiato una ragazzina di 13 anni, nonostante la presenza della madre. Mercoledì 26 Giugno 2019, 21:12

