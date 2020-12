Semeraro, il patron dei mobili ai domiciliari: «Bancarotta fraudolenta». Ecco di cosa è accusato

L'imprenditore di 'Ovvio' e 'Semeraro' ai domiciliari per bancarotta fraudolenta. È successo questa mattina, quando il patron dei negozi di mobili e arredi per la casa e un suo collaboratore sono stati destinatari di un'ordinanza del gip di Velletri che ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi, per fatti di bancarotta fraudolenta e reati tributari: stando a quanto reso noto dalla Guardia di Finanza, è stato effettuato anche il sequestro preventivo di beni per un valore di circa 15 milioni di euro.

Il provvedimento trae origine dalle indagini nei confronti delle numerose società del gruppo riconducibili all'imprenditore. In particolare - ha spiegato la Guardia di finanza in una nota - sarebbe stata ricostruita una complessa vicenda societaria e commerciale di una società di Ariccia con cui, nel giro di appena due anni, il dominus del gruppo ha portato in Italia la sede di un'impresa lussemburghese nella quale sono state fuse per incorporazione 19 aziende, per poi essere dichiarata fallita, dopo il cambio di alcune denominazioni, nel 2016.

Per la Gdf «il risultato finale è stato quello di lasciare senza garanzia patrimoniale i creditori, composti da dipendenti, fornitori, istituti di credito, Erario e INPS, per un passivo totale di oltre 52 milioni di euro. In seguito, l'imprenditore ha continuato a operare omettendo i versamenti di imposte e ritenute per circa 7 milioni di euro».

