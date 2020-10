Selvaggia Lucarelli, la denuncia: «Pipì su una mia foto, lo squallore di una pagina che ha condiviso il video per 2mila euro»

Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25 000 follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. (arrivati circa 20 000 tag col mio nome). Va così. pic.twitter.com/3QqvW0xd1F — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 6, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA