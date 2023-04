Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione: aveva attaccato Sandra Amurri sui social, dovrà versarle un risarcimento

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli è stata condannata per diffamazione nei confronti della giornalista Sandra Amurri. La Lucarelli l'aveva attaccata sui social definendola «licenziata nervosa», riguardo al suo presunto allontanamento da "Il Fatto Quotidiano". «Mentre lei, a seguito della chiusura di “Non è l’arena” ha twittato la falsa informazione che nelle redazioni si rincorre la notizia che ci sarebbero state le forze dell'ordine in casa di Massimo Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi - scrive Sandra Amurri - Io posso dire che la notizia che la riguarda è vera: è stata condannata per avermi diffamata sui social definendomi “licenziata livorosa, una che è stata zitta finché pagata” e divenuta coraggiosa solo dopo essere stata "mandata via"».

Federico Fashion Style accusa Selvaggia Lucarelli: «È senza cuore». Poi la frecciatina sul suo aspetto

Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? Lei fa chiarezza su Instagram: «Ecco tutta la verità»

Il caso a Fermo

Il processo si è tenuto in tribunale a Fermo e un anno fa aveva conquistato la ribalta mediatica per la sfilata di vip al palazzo di giustizia, come la stessa Lucarelli e il giornalista Marco Travaglio. Amurri è stata difesa dall’avvocato Francesco De Minicis (e in sua sostituzione dall’avvocato Simona Cardinali), Lucarelli dall’avvocato Lorenzo Puglisi e, in sostituzione, dall’avvocato Francesca Paglialunga, riporta Il Corriere Adriatico. Lucarelli dovrà versare una cifra a titolo di risarcimento dei danni. Il caso risale a 3 anni fa, con la lite dopo che la giornalista fermana aveva commentato lo scoop di Lucarelli sulla relazione tra Turci e Pascale: la controreplica dell’altra parte era stata considerata offensiva da parte della giornalista fermana, in quest’ultimo periodo impegnata anche in tv al fianco di Massimo Giletti a Non è l’Arena, che aveva deciso quindi di sporgere querela.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA