Selene Barbuscia, l'audio choc a Chi l'ha visto?: «Mamma aiutami, mi ammazzano»

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva 32 anni: lo scorso 4 luglio è morta alla periferia di Olbia, in uno stabile disabitato, ufficialmente per overdose di droga. Ma secondo la mamma, non si tratterebbe di overdose, ma di qualcosa di diverso: lo ha detto lei stessa anella puntata che andrà in onda stasera, 22 gennaio.Per la mamma,, Selene non può essere morta di overdose perché aveva paura degli aghi: sulla vicenda sono state riaperte le indagini, a oltre sei mesi dalla morte della ragazza. In un audio choc diffuso dalla trasmissione di RaiTre, si sente Selene urlare aiuto: «Bastonate, bastonate, sono in quattro», urla. «Sono sicura che l’hanno picchiata, l’hanno tirata per i capelli e sbattuta a terra - racconta la mamma - lei mi disse ‘mamma aiutami, mi vedrai morta’».Il motivo del pericolo che correva la 32enne, secondo mamma Daniela, era la sua collaborazione con la polizia per combattere lo spaccio di droga nella zona: la stessa droga che le ha tolto la vita, ma secondo la mamma quella dose le è stata iniettata da qualcun altro, perché lei aveva appunto «il terrore degli aghi». Lei stessa era stata arrestata per spaccio, per poi collaborare con le forze dell’ordine, secondo quanto dice la mamma.E Daniela aggiunge anche un altro tassello al giallo: il suo ex fidanzato, che secondo lei sa qualcosa di quanto è accaduto a sua figlia. Quando è andata da lui a chiedere conto della morte di Selene, l’uomo l’avrebbe minacciata: «Ammazzo anche te». Inoltre, dieci giorni prima della morte la vittima era stata medicata in ospedale per alcune ferite da taglio, e dalla stanza in cui è morta pare siano spariti 1.400 euro circa. Altri particolari che fanno diventare la morte della giovane donna un vero e proprio mistero da risolvere.