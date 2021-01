Selena Jennifer, ritrovata la 16enne fuggita da casa per un appuntamento su TikTok

Fine dell'incubo per la famiglia di Selena Jennifer Castillo, la ragazza di 16 anni fuggita di casa il 14 gennaio scorso, dopo aver concordato un appuntamento con un'amica conosciuta su TikTok. L'adolescente, residente a Reggello (Firenze), è stata ritrovata dai carabinieri a Pinerolo (Torino).

I militari della locale stazione l'hanno rintracciata su indicazione dei militari della compagnia di Figline Valdarno (Firenze) che seguivano il caso. Era invece tornata a casa da sola l'altra ragazza, la 17enne di Pontedera, che si sarebbe conosciuta con la sedicenne su Tik Tok e che è una giovanissima influencer, nota per essere stata denunciata per aver convinto un ragazzo disabile a spogliarsi in diretta social. Secondo la madre di Selena, la figlia sarebbe stata plagiata proprio a causa dei social. Per una decina di giorni le due ragazze avrebbero girato in diverse città spostandosi in treno e postando video e foto su Facebook e altri social.

Sulla vicenda seguita dai carabinieri di Figline Valdarno hanno aperto un fascicolo di indagine sia la Procura dei minori che la Procura ordinaria. Al momento non ci sarebbero indagati. Sarà la testimonianza di Selena a far luce sui motivi che l'hanno indotta a rendersi irreperibile dalla metà de mese di gennaio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 21:56

