Tortura, prima condanna in Italia ai danni di quattro 15enni: segregarono e picchiarono un coetaneo

«Soddisfazione per la condanna equa e avvenuta in tempi brevi, una particolare attenzione al caso, come era giusto», è il commento dell'avvocato Augusto Basilico, legale del quindicenne segregato e picchiato nel novembre 2018, a seguito della sentenza di condanna dei suoi quattro aguzzini, tutti coetanei. Il giovanissimo, vittima per ore di pestaggio e sevizie, ha riferito il legale, «sta meglio, ma rivivere la vicenda con il processo, seppur a distanza, lo ha turbato». Poi ha concluso, «ora si vedrà quando torneranno liberi, speriamo che per allora avranno maturato il pentimento e non ci siano più contatti con il mio assistito».

Quattrosono i primi condannati in Italia per ilLa prima sentenza in Italia di condanna è stata emessa oggi dal Tribunale per i minorenni di Milano: i quattro quindicenni erano accusati di aver segregato in un garage e picchiato un loro coetaneo a Varese. A confermare la notizia è stato il procuratore del Tribunale per i minorenni, Ciro Cascone.