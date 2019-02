Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». Ieri sera, giovedì 31 gennaio, vi abbiamo raccontato la storia di Sebastiano , il coraggioso 15enne che da novembre sta combattendo contro una. Il ragazzo è stato già operato quattro volte, ma ha bisogno di un altro intervento molto costoso per vincere la sua battaglia.ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme e da ieri sera le donazioni si sono impennate. Ci hanno scritto dalla piattaforma di crowdfunding per comunicarcelo.hanno risposto numerosissimi all'appello., perché ogni giorno scriviamo per voi e ieri, con la vostra generosità, ci avete ripagato oltremisura.. Bisogna continuare a donare su Gofundme per permettergli di sconfiggere la malattia., quando il ragazzino è stato portato al pronto soccorso di Acireale per forti dolori alla testa. Poi la drammatica diagnosi. I medici avrebbero trovato una massa tumorale che gli provocava disturbi visivi, mal di testa, perdita dell'equilibrio, nausea e vomito.Finora, Seby è stato operato una volta a Messina, una a Milano e due a Sydney. Dopo gli interventi è stato sottposto a radioterapia per colpire la massa non ancora rimossa. Ma adesso: «Purtroppo non abbiamo ancora vinto del tutto. Questo mostro è rimasto ancora dentro nostro figlio, fratello, nipote, amico», avrebbe scritto il papà.Per stare accanto al figlio, il signor Giovanni ha perso il lavoro e ora ha lanciato la raccolta fondi per aiutare il suo Sebastiano: «È l'unico bambino sopravvissuto su 30 casi. È un tumore che non lascia scampo, ma ci siamo riusciti». Ora l'ultimo sforzo con la raccolta fondi su Gofundme