Sea Watch, è stallo: la comandante rischia una maximulta. Salvini: «Non sono naufraghi, pagano 3mila dollari»

Prosegue lo stallo della nave: attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti, preso le generalità della comandante Carola Rackete e dell'equipaggio, e acquisito dei dati ma, come apprende l'Adnkronos, al momento le Fiamme gialle non hanno ancora contestato nulla alla 'Capitana' tedesca.





​LA COMANDANTE RISCHIA MAXIMULTA Non appena la Guardia di Finanza avrà l'ok per lo sbarco dei 42 migranti, potrà essere contestato il reato alla comandante tedesca che ieri ha forzato il blocco. Carola Rackete rischia una sanzione che varia da 10.000 a 50.000 euro. A emettere le multe è il prefetto territorialmente competente, quindi, nel caso della Sea-Watch 3, quello di Agrigento. «Il ministro degli Interni, il ministro della Difesa, il ministro delle Infrastrutture hanno firmato un provvedimento che indicava un divieto di ingresso nelle acque territoriali. La decisione della nave è stata di entrare: la legge dovrà essere applicata, naturalmente da chi è competente ad applicarla», ha detto oggi durante un'audizione in Senato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Intanto mentre la nave Sea Watch è ferma a un miglio dall'isola di Lampedusa con 42 naufraghi a bordo, nuovo "mini-sbarco" proprio a Lampedusa all'alba di oggi, dove sono arrivati dieci migranti - probabilmente tunisini - con un barchino direttamente in porto. A bordo del barchino anche una donna ed un bambino.Non appena la Guardia di Finanza avrà l'ok per lo sbarco dei 42 migranti, potrà essere contestato il reato alla comandante tedesca che ieri ha forzato il blocco. Carola Rackete. A emettere le multe è il prefetto territorialmente competente, quindi, nel caso della Sea-Watch 3, quello di Agrigento.

SALVINI: NON ASSECONDO CHI AIUTA GLI SCAFISTI «#SeaWatch3 ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda due volte. Hanno rifiutato i porti sicuri più vicini. Ong aiutano trafficanti di esseri umani», scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Non assecondo chi aiuta gli scafisti che con i soldi degli immigrati poi si comprano armi e droga», denuncia in un altro tweet il ministro. «Non permetto che siano Ong straniere a dettare le leggi sui confini nazionali di un Paese come l'Italia», scrive ancora Salvini.



Salvini è stato ospite anche in radio su Radio CRC alla trasmissione Barba&Capelli: «La legge prevede che bisogna essere autorizzati per poter attraccare, non possiamo far arrivare in Italia chiunque, le regole di un Paese sono una cosa seria

Le persone sulla Sea Watch non sono naufraghi, ma uomini e donne che pagano 3.000 dollari per andar via dal proprio Paese. In Italia stanno arrivando, in aereo, migliaia di migranti certificati che scappano dalla guerra. Spero che nelle ultime ore ci sia un giudice che affermi che all'interno di quella nave ci sono dei fuorilegge, prima fra tutti la Capitana. Se la nave viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento».

