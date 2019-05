Sea Watch sfida il Viminale ed entra in acque italiane

La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane. Dopo l'annuncio del comandante di voler raggiungere Lampedusa per «ragioni umanitarie», la nave della ong tedesca - stando ai tracciati radar e a quanto confermano dalla stessa organizzazione umanitaria - ha violato la diffida della Gdf passando il limite delle acque territoriali delle 12 miglia e sta facendo rotta verso l'isola.



«Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa». Aveva detto pocp prima la portavoce italiana Giorgia Linardi sottolineando che il comandante è stato «in costante contatto con la Guardia Costiera».



La decisione di chiedere la revoca del divieto d'ingresso, sostiene ancora Linardi, è stata presa per «ragioni umanitarie»: le condizioni a bordo, stando alle valutazioni di medici ed equipaggio, «supererebbero le motivazioni che hanno portato al diniego».



IL VIMINALE

Il ministero dell'Interno si è già pronunciato: ha considerato la Sea Watch 3 'non inoffensivà a norme di quelle stesse convenzioni internazionali che vengono spesso invocate, anche a sproposito. Il Viminale ha diffidato la SeaWatch3 a entrare nelle acque italiane. Lo ricordano fonti del ministero dell'Interno.



Il ministero dell'Interno «non cambia idea e non autorizza lo sbarco. Se qualcuno non è d'accordo si prenda la responsabilità pubblica di dirlo e di autorizzarlo. Li consideriamo complici dei trafficanti: abbiamo buoni motivi per pensarlo e per dirlo». Sabato 18 Maggio 2019, 14:26

