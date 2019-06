Sea Watch forza il blocco, il capitano: «Entriamo a Lampedusa, naufraghi allo stremo». Salvini: «Una sbruffoncella, chi sbaglia paga»

Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo

Una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, stanno raggiungendo in questi minuti la nave Sea Watch 3 per intimare l'alt alla imbarcazione, che ha annunciato di volere superare le acque territoriali per lo sbarco dei 42 migranti a bordo. Le due motovedette chiederanno alla Sea Watch di fermarsi. In caso contrario, la nave della Ong, al suo arrivo a Lampedusa rischia il sequestro amministrativo.



«Ieri sera la Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Wacht una volta sbarcati». Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue rispondendo a chi le chiedeva se Bruxelles possa svolgere un ruolo di coordinamento sulla Sea Watch 3. «Stiamo agendo su questa richiesta e siamo in contatto con vari Stati membri», ha aggiunto.

SALVINI: «CHI SBAGLIA PAGA»

«L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. L'Europa? Assente, come sempre». Così Matteo Salvini sulla nave Sea Watch 3 che sta entrando a Lampedusa. «Io non do autorizzazione allo sbarco a nessuno, non la do e non la darò mai, nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi sfruttando decine di disgraziati e fregandosene delle leggi di uno Stato. I governi di Olanda e Germania ne risponderanno, sono stufo», aggiunge il vicepremier in una diretta Facebook.



«Chi se ne frega delle regole ne risponde - spiega il ministro dell'Interno - lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi». «Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? - dice ancora Salvini - Sappia che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra. Se in Europa esiste qualcuno ora li dimostri, se c'è governo ad Amsterdam con un pò di dignità lo dimostri».



«Chiamerò il premier Conte ed il ministro Moavero. Non esiste che Paesi europei se ne fottono di quello che fanno navi battenti bandiera del loro Paese. È un comportamento indegno. L'Unione europea è assente, non esiste, mi sono rotto le palle. C'è un limite alla sopportazione, i confini di un Paese sono sacri, le leggi si rispettano», sottolinea Matteo Salvini su facebook. «Useremo ogni mezzo legale - ha assicurato il ministro - per fermare questa situazione. I migranti vadano un pò ad Amsterdam, un pò a Berlino e quel che avanza a Bruxelles. Non si capisce perché debba rispondere l'Italia ed i cittadini italiani e questo vale anche per qualche vescovo che dice 'ci penso iò. Basta. Occupiamoci degli italiani in difficoltà, non del resto del mondo che vuole esser mantenuto a spese degli italiani».

BOLDRINI: «GOVERNO SADICO, FACCIA SCENDERE PERSONE DA SEA WATCH»

«Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong e lascia 43 persone in mare solo per fare propaganda sulla loro pelle. Vergognatevi, adesso basta, fateli scendere!». Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera, su twitter.

Un governo incapace e sadico si accanisce sulle ONG e lascia 43 persone in mare solo per fare propaganda sulla loro pelle.



Mercoledì 26 Giugno 2019, 14:10

