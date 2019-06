Sea Watch 3, la Lega Lampedusa e insulti choc alla capitana: «Spero ti violentino sti negri» Video

Sabato 29 Giugno 2019, 11:00

La navecon a bordo 40 migranti è sbarcata aguidata dalla capitanaLa Lega di Lampedusa ha pubblicato un video in diretta sulla sua propria pagina Facebook in cui si possono ascoltare insulti rivolti sia alla 31enne tedesca sia ai migranti sbarcati in Italia, sia ai politici che erano a bordo della nave.«Spero che ti violentino questi ne**i, a quattro a quattro te lo devono infilare, ti piace il c**zo nero», si sente chiaramente nel video in diretta sulla pagina Facebook della Lega Lampedusa. Anche alle donne migranti vengono rivolti insulti simili, e continuano quandoscende dalla: «Zingara, venduta, tossica, vattene in galera, drogata. Vai dalla Merkel, vergogna. Le manette!».