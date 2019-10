“Se fa male non chiamarlo amore. Luci ed ombre del Codice Rosso e della rete", il convegno dei matrimonialisti italiani

Si terrà venerdì 11 ottobre presso l'Hotel Cicerone di Roma in Via Cicerone 55\c, il convegno organizzato da AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) dal titolo: “Se fa male non chiamarlo amore. Luci ed ombre del Codice Rosso e della rete” dove per la prima volta magistrati ed esperti del settore si confronteranno sull'entrata in vigore del “Codice Rosso”.



L'evento, che sarà moderato dall'avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Ami e del dott. Valerio de Gioia, Magistrato si svolgerà in due sessioni. La prima mattutina sarà in programma dalle 9 alle 13, mentre quella del pomeriggio inizierà alle 15 e finirà alle 19. Ad introdurre il dibattito sarà l'avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:31

