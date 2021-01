Scuole, il Cts: «Vanno riaperte. Se i governatori le chiudono se ne assumano le respnsabilità»

Gli esperti del Cts più volte negli ultimi mesi hanno indicato la questione scuola come una «priorità» e in diverse occasioni hanno ribadito la necessità del ritorno in classe degli studenti.

La richiesta di esprimere un parere su un eventuale rinvio della didattica in presenza per gli studenti della scuola secondaria, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata in mattinata agli scienziati ai quali però non era stato chiesto alcun parere sulla questione nei giorni scorsi, prima che entrasse in vigore il nuovo Dpcm con l'indicazione del ritorno in presenza degli studenti delle superiori al 50%

Il governo ha deciso di lasciare alle Regioni la decisione di rinviare il ritorno in presenza dal 50% al 75% delle scuole superiori: lo riporta il Corriere della Sera di oggi. Il governo lo stabilito dopo aver convocato gli esperti del Comitato tecnico scientifico per un parere in merito alla decisione di far tornare nelle classi gran parte degli studenti con una situazione epidemiologica ancora precaria. Il Cts ribadisce che le scuole vadano riaperte e che se i governatori vogliono tenerle chiuse se ne devono assumere la responsabilità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 13:35

