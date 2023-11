Scuole chiuse domani da La Spezia a Massa Carrara e Grado, ecco l'elenco. Allerta arancione in Toscana e Liguria, rossa in Veneto

Meteo, maltempo in Italia e allerta arancione in diverse aree del Paese. La tempesta Cirian sta per arrivare e una nuova intensa perturbazione porterà maltempo al Nord, con piogge e temporali, e si estenderà velocemente anche al Centro e alle regioni del Sud.

Allerta arancione su Toscana nord-ovest

Ancora allerta arancione per il meteo in Toscana. È stata emessa dalla sala regionale per la Toscana settentrionale «per rischio idrogeologico e idraulico» e scatta dalle ore 15 di domani giovedì 2 novembre. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Sempre Giani evidenzia anche l'allerta gialla «per temporali forti e vento forte» su tutta la Toscana. Dal pomeriggio, riporta, «possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest con 40-60 mm/h, in trasferimento alle altre zone della regione in serata, previste raffiche superiori a 100km/h sull'Appennino, 80-100km/h sulla costa». Inoltre c'è «rischio mareggiate su tutta la costa e l'Arcipelago». «Faccio appello alla massima attenzione e prudenza - scrive ancora Giani -, sono possibili nubifragi a causa della forte intensità della perturbazione».

Scuole chiuse a Massa Carrara

Liguria, si attende mareggiata "storica"

Oltre alla allerta arancione, che scatterà a partire da domani per le forti piogge e i temporali attesi dalla notte, Arpal ha emesso in Liguria anche un avviso per una forte mareggiata in arrivo dal quadrante Sud, che potrebbe portare a «un possibile scenario da mareggiata storica sul centro levante nelle giornata di venerdì». L'ultima mareggiata di portata storica aveva colpito la Liguria nell'ottobre 2018 provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Golfo del Tigullio. In quella occasione la forza del mare fece crollare alcune parti della strada statale che collega Santa Margherita a Portofino, che rimase isolato a lungo, danneggiò una parte della diga del porto di Santa Margherita e fece crollare una parte della diga del porto di Rapallo, dove ci fu la strage degli yacht: decine di imbarcazioni milionarie ruppero gli ormeggi e si schiantarono sugli scogli del lungomare provocando danni per milioni.

Oggi lo scalo rapallese è difeso da una nuova diga rinforzata e più alta, ma in tutti gli scali del golfo in vista della tempesta si rafforzano gli ormeggi e si prendono tutte le misure di precauzione. Arpal ha diramato un «avviso per venti di burrasca forte anche rafficati da sud ovest e un deciso aumento del moto ondoso con mare agitato nella giornata di domani giovedì, fino a molto agitato venerdì». A preoccupare è la prevista prolungata provenienza del vento dal quadrante Sud che fa crescere a dismisura il moto ondoso. Per quanto riguarda i temporali, si attende sulla Liguria il passaggio di un intenso sistema frontale «che poterà già dalla mattina tempo perturbato su tutta la regione. Si attendono precipitazioni anche di intensità tra forte e molto forte con cumulate fino ad elevate sul levante». La perturbazioni porterà inoltre uno «scenario di spiccata instabilità con temporali forti, organizzati e localmente persistenti sul centro levante e questi fenomeni potranno essere associati a raffiche di tempesta duratura»

Scuole chiuse in Liguria: ecco dove

Quella di domani, giovedì 2 novembre, sarà un’altra mattinata con scuole chiuse o lezioni sospese in tutti gli istituti scolastici della provincia a fronte dell’allerta arancione per temporali e piogge diffuse che sarà in vigore fra le 8 e le 9 e per quasi tutta la giornata. Bolano, Borghetto Vara, Lerici, Monterosso, Riomaggiore, Vezzano Ligure i comuni che hanno già deciso di chiudere le scuole. A Chiavari chiuse solo le scuole in zona rossa. Rimrranno chiuse le scuole a Lavagna, Sestri Levante.

Allerta arancione su Appennino emiliano

Stato di allerta arancione per frane e piene dei corsi minori per la giornata di domani in tutto l'Appennino emiliano, nello specifico nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Sempre per frane, piene e temporali, l' allerta è ancora arancione nella bassa collina e nella pianura emiliana. Secondo il bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), in particolare sono previste precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2. Si prevede inoltre una generale intensificazione dei venti, con raffiche di burrasca forte, che comporteranno anche mare agitato, in particolare al largo della costa di Ferrara, dove sono previsti anche fenomeni di ingressione marina e di erosione del litorale.

Friuli-Venezia Giulia, scuole chiuse a Grado

«Vista l’Allerta meteo rossa regionale n. 29/2023, d’ordine del Commissario straord. del Comune di Grado dott. Viola si comunica che nelle giornate di domani, 2/11, e di venerdì 3/11 le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse», la nota del comune.

Veneto, allerta rossa in diversi bacini

Il meteo regionale segnala che tra la giornata di domani, giovedì 2 novembre, e la prima parte di venerdì si registrerà tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle zone centrosettentrionali, localmente anche molto abbondanti su Prealpi e Dolomiti meridionali. Probabili, inoltre, i rovesci anche forti e locali temporali, specie su pianura e sulla costa. La fase più intensa sarà nel pomeriggio/sera di giovedì con venti forti meridionali sulla costa e sulla pianura limitrofa e sulle zone montane, specie sulle dorsali prealpine e in quota dove a tratti potranno risultare anche molto forti. Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale comunica che, dalle 15 di domani alla mezzanotte di venerdì 3 novembre, è stata dichiarata la fase operativa di «Allarme» allerta rossa) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici:

Alto Piave (BL); Piave Pedemontano (BL - TV); Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV -VR); su Adige-Garda e Monti Lessini (VR).

Per la stessa criticità, la fase di «Preallarme» (allerta arancione), nelle stesse ore, interesserà: Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR); Basso Brenta - Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV); Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD).

Fase di «Attenzione» (allerta gialla) per il Livenza, Lemene e Tagliamento (TV - VE).

Contemporaneamente tutti i bacini della regione saranno in fase di «preallarme» (allerta arancione) per criticità idraulica. Già dalle 14 di oggi e fino alle 15 di domani, è stata dichiarata la fase operativa di «preallarme» (allerta arancione) per criticità idraulica nei bacini VENE-D Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR). Su Basso Brenta - Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e quella di «Attenzione» ( allerta gialla) nei bacini. Su Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV -VR); su Adige-Garda e Monti Lessini (VR); VENE-G Livenza, Lemene e Tagliamento (VE - TV).

Per «vento forte» è stata dichiarata la fase di «attenzione», dalle 14 di domani alle 16 del 3 novembre, su costa e pianura limitrofa, zone pedemontane e zone montane.

Allerta gialla a Milano

