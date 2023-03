Scuolabus travolge e uccide un bambino di un anno mentre effettua la retromarcia: il piccolo stava seguendo la sorellina

di Redazione web

Un bambino è stato travolto e ucciso stamani da uno scuolabus mentre stava effettuando una manovra in retromarcia: il piccolo stava seguendo la sorellina. L'incidente drammatico è avvenuto a Casette d'Ete, in provincia di Fermo: il bambino è finito sotto lo scuolabus.

L'incidente ha sconvolto tutta la comunità

Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica di un incidente che ha sconvolto tutta la comunità e le persone in quel momento presenti sul luogo della tragedia.

Il bimbo sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra di retromarcia: sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio ma quando è giunta sul posto purtroppo per il piccolo non c'era più nulla da fare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Porto San'Elpidio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 12:16

