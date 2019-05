L'autista dello scuolabus che si è rovesciato nel pomeriggio di ieri ad Arquà Petrarca (Padova) è stato arrestato in serata dai Carabinieri.Este Deniss Panduru, romeno di 51 anni, si è dato alla fuga dopo l'incidente al pulmino dove viaggiavano gli studenti, lasciando incustodito il mezzo e senza prestare soccoraso ai ragazzini, otto dei quali sono rimasti feriti in modo non grave.L'accusa per l'uomo, residente a Rovigo, è di fuga in caso di incidente con danno alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza, circostanza accertata con l'alcoltest al quale è risultato positivo. Ai militari l'uomo non ha saputo spiegare le cause dell'incidente.