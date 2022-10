Verona, scuolabus esce di strada e finisce nel fosso: bambini feriti

Due bambine e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Minerbe (Verona). Il mezzo adibito a trasporto scolastico è uscito di strada, restando incastrato in un fossato.

Il pullmino stava riportando a casa gli alunni delle scuole elementari. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Una delle due bambine è in condizioni più gravi, ma non è in pericolo di vita.

Scuolabus finisce fuori strada nel Veronese: cosa è successo

Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Carampelle a Minerbe per uno scuolabus finito parzialmente rovesciato fuori strada: ferita una bambina e l'autista. Lo scuolabus, informano i Vigili del Fuoco, con una quindicina di bambini a bordo è finito per cause in corso di accertamento nel canale di scolo, adiacente la strada piegandosi su un fianco. I pompieri arrivati da Legnago, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre una bambina e l'autista sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale in eliambulanza e ambulanza. Illesi tutti gli altri bambini. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro e un bus dei vigili del fuoco per portare a casa i bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 18:48

