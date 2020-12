Caos Scuola, rischia di slittare il ritorno in classe degli studenti dopo Natale: «Troppi i contagi e i decessi»

Slitta ancora la scuola in presenza. La possibilità di poter riprendere per tutti con le lezioni in presenza dopo le vacanze di Natale sembra essere ancora una volta remota. Sebbene la Ministra Azzolina si stia battendo da mesi per riprendere il normale svolgimento delle lezioni, cercando accordi anche con tutte le Regioni, pare che potrebbero esserci ulteriori ritardi.

Il nodo cruciale resta quello dei trasporti e dei tamponi. Ogni territorio ovviamente ha esigenze e possibilità diverse e proprio questo potrebbe rappresentare un rallentamento. Il ritorno degli studenti nelle classi è un nodo cruciale ed è sempre più chiaro a tutti che le lezioni da remoto non possono andare ulteriormente avanti. Se da un lato si capiscono le esigenze di ragazzi e famiglie dall'altro Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, alla luce dei dati di contagi e decessi è stato chiaro: «è ancora presto per prendere una decisione in questo senso, prima dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. l'Rt al momento è intorno a 0,8 ma l'incidenza di nuovi casi è ancora elevata, il che produce comunque nuovi casi di infezione. Se non abbassiamo l'incidenza è difficile parlare di ripresa completa delle attività, anche scolastiche». Queste le parole dell'esperto nel corso dell'ultima conferenza stampa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 11:29

