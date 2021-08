Scuola, i sindacati non firmano protocollo sulla sicurezza

Nessuna firma per ora da parte dei sindacati al protocollo sulla sicurezza delle scuole in vista dell'avvio dell'anno scolastico. È quanto emerge al termine dell'incontro svolto oggi tra sindacati e i tecnici del ministero dell'Istruzione. Criticità, in base a quanto si apprende, sarebbero sorte in relazione al Green pass, ai controlli, ai tamponi e al distanziamento in classe. Entro agosto il documento dovrà essere approvato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA