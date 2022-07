Scuola, emergenza finita: la campanella suonerà per tutti alle 8

di Lorena Loiacono

Estate rovente per la scuola, le classi sono vuote ma si pensa già a settembre: tra incognite e ritardi. Terminato lo stato d’emergenza, gli orari scolastici dovrebbero tornare alla vecchia maniera: con la campanella che suona, per tutti, alle 8. Salvo nuove indicazioni dalla prefettura, dovrebbero sparire i doppi turni per le scuole superiori che hanno contraddistinto e segnato gli ultimi due anni di scuola, tra non pochi disagi organizzativi, sia per docenti e studenti in aula sia per le famiglie. La scuola si prepara all’ingresso unico: «Per quanto riguarda i doppi turni - spiega Cristina Costarelli, preside del liceo Newton e presidente dell’Associazione nazionale dei presidi del Lazio - se non avremo esplicita indicazione, l’organizzazione degli orari tornerà nell’autonomia delle scuole che sicuramente opteranno per il turno unico o per soluzioni a due turni se funzionali alle esigenze degli studenti».

Il vecchio orario, per le scuole, rappresenta un ritorno alla normalità: «Gli studenti che entrano tardi - spiega Tiziana Sallusti, dirigente scolastico del liceo Mamiani - escono più tardi e il pomeriggio si complica, anche per lo studio. Tornare alla normalità significa permettere alla scuola di riprendere i suoi ritmi».

La regola del doppio turno nasce dalla necessità di non affollare bus e metro nell’orario di punta: anche l’Atac, quindi, dovrà rivedere gli orari, ma resta l’incognita organizzativa delle corse. Come quella sui lavori da effettuare con i fondi del Pnrr: «Non sappiamo se e quando verranno effettuati i lavori nelle scuole - spiega Mario Rusconi, Presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma - gli enti locali, vale a dire Campidoglio e Città Metropolitana, non hanno dato indicazioni agli istituti sugli interventi legati all’efficientamento energetico, alla verifica degli impianti termici e idraulici e alla sistemazione dei giardini e dei cortili. I lavori andrebbero fatti nel periodo estivo per non intralciare l’attività didattica ma ad oggi non sappiamo niente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA