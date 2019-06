Choc a Napoli: 14enne rimandato a scuola, si lancia dal quarto piano. Gravissimo

Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione.



L' episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona di Porta Nolana, dove sono intervenuti l'ambulanza della postazione Loreto Mare e le volanti della Polizia di Stato.



Oggi mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare corsi per il 'recupero' dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella zona di Porta Nolana, lanciandosi nel cortile condominiale.



Il ragazzino, rimandato a scuola in tre materie, è stato subito assistito con un protocollo di emergenza e soccorso in codice rosso. Soccorso dal 118 è stato portato nell'ospedale Cardarelli dove è stato giudicato guaribile con riserva. Ha diverse fratture al bacino e alle vertebre oltre a danni agli organi interni. Sabato 22 Giugno 2019, 17:44

