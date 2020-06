. Con Riferimento al Dibattito in corso sulla dati di riapertura delle scuole e di ripresa effettiva delle lezioni, il Ministero dell'Istruzione precisa che «il Decreto Scuola , recentemente convertito in legge, stabilito dal primo di settembre, le scuole, ha riavuto per l'attività legata al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece relativamente ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione - prosegue il ministero dell'Istruzione - deve essere presa insieme alle Regioni, a, con l'aiuto di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile».