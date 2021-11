Il salva scuola: nuovo protocollo per la quarantena di classe, scatta solo al terzo contagio

Quarantene a tappeto, addio. Per la scuola arrivano nuove regole che eviteranno di chiudere intere classi al primo positivo tra i banchi. Il protocollo di sicurezza prevede infatti diverse procedure e tutto dipende dai vaccini. E' questo infatti l'unico fattore su cui poter contare a differenza di un anno fa quando le scuole superiori, ormai in ginocchio, andarono tutte in dad al 100%.



TRACCIAMENTO Il testo è stato messo a punto dall'Istituto superiore di sanità, dalle Regioni e dai ministeri alla salute e all'istruzione: prevede, come sempre, l'avvio della procedura per tutti coloro che sono venuti in contatto con un positivo 48 ore prima dei sintomi o dell'esecuzione del test, nel caso in cui il paziente fosse asintomatico.



UN SOLO POSITIVO Se in classe è presente un solo caso positivo si procede con un primo immediato test: i negativi tornano in classe per poi ripetere il test dopo 5 giorni. Per gli altri parte la quarantena.

DUE CASI POSITIVI Se i positivi sono invece due, si va a vedere la presenza o meno di vaccinati: gli alunni vaccinati, quindi solo tra gli over12, o negativizzati negli ultimi 6 mesi fanno subito il test e, se negativo, tornano in classe per poi ripeterlo dopo 5 giorni mentre quelli non vaccinati, vale a dire quindi tutti coloro sotto i 12 anni, vanno in quarantena 10 giorni senza fare sorveglianza e testing. Il test finale si fa al decimo giorno e si rientra con l'esito negativo.



TRE CASI POSITIVI Se ci sono invece tre casi positivi nella stessa classe, scatta la quarantena per tutti: dura 7 giorni per i vaccinati e 10 giorni per i non vaccinati. Si rientra tra i banchi con l'esito negativo oppure il 14esimo giorno, se non ci sono sintomi.



ASILO IN QUARANTENA Resta fissa a 10 giorni la quarantena per tutti i bambini del gruppo dell'asilo, al primo caso positivo.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA