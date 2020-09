Scuola, l'allarme dei presidi: «Difficile riaprire il 14, mancano banchi e aule»

«Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti

A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e l'assegnazione piena dell'organico».



Le condizioni variano localmente e sulla base di quanto fatto dagli enti locali, Comuni in primis. «Se queste difficoltà non troveranno immediata soluzione, è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque: è opportuno dunque valutare la possibilità di ragionevoli differenziazioni locali», ha spiegato Giannelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nelle condizioni attuali, èpensare di». L'allarme arriva da, presidente dell', che fa il punto della situazione attuale e spiega che in gran parte d'Italia non si è ancora pronti alla riapertura per il nuovo anno scolastico.» - spiega il portavoce dei presidi italiani -