Lecce, terrore alla scuola materna: uomo cerca di entrare e prendere un bimbo

Un misterioso giovane non ancora identificato ha cercato di entrare nella scuola dell'infanzia del primo circolo, “Cesare Battisti” di Lecce, chiedendo di un bambino. E' accaduto lunedì 4 ottobre, dopo le 15. «L'uomo - spiega il consigliere comunale Gianpaolo Scorrano, espressione della lista “Adriana Poli Bortone sindaco” - ha cercato di entrare nella scuola dell’infanzia, dal lato del teatro Apollo, chiedendo di un bambino. La persona che era presente in quel momento al lavoro chiaramente si è insospettita e non l'ha fatto entrare». A quel punto l'uomo sarebbe fuggito, facendo perdere le tracce. L'episodio è riportato da Il Quotidiano di Lecce.

Un episodio misterioso su cui ora indagano le forze dell'ordine. Intanto serpeggia ansia e preoccupazione tra i genitori del plesso scolastico: chi era quest'uomo che ha tentato di intrufolarsi nell'asilo? Era davvero intenzionato a rapire un piccolo della materna?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA