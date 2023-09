Scuola italiana bocciata in Europa: spesa bassa, un giovane su 5 è senza diploma

di Lorena Loiacono

In Italia più di un ragazzo su 5 non ha il diploma e gli investimenti sulla scuola sono decisamente troppo bassi rispetto all’Europa. A delineare questo triste ritratto dell’istruzione italiana è il rapporto “Education at a glance 2023”, presentato ieri al ministero dell’Istruzione e del merito: l’incontro è stato aperto dal ministro Giuseppe Valditara, al fianco di Roberto Ricci, presidente di Invalsi, e Tia Loukkola, direttrice del Centro per la ricerca educativa e l’innovazione dell’Ocse. Che cosa è emerso dall’analisi dell’istruzione italiana? Innanzitutto che la spesa per la scuola è troppo bassa, pari al 4,2% del Pil contro il 5,1% della media Ocse. Da qui probabilmente nascono tutti i problemi, legati ai docenti e agli studenti. Basti pensare che il tasso di dispersione scolastica continua ad essere una delle peggiori piaghe in Italia, dove il 22% dei giovani è senza un diploma, vale a dire più di uno su 5, contro una media europea che si ferma al 14%.

Troppo alta, inoltre, la quota dei neet, vale a dire quei ragazzi che non studiano e non lavorano, né fanno niente per trovarsi un’occupazione: si tratta di ragazzi che sono usciti dal circuito scolastico prima del tempo e non hanno intenzione di entrare in quello lavorativo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 06:00

