Un studente su 2 non capisce ciò che legge. Matematica e inglese, questi sconosciuti

Un neodiplomato su due non capisce cosa legge e non conosce la matematica come dovrebbe. L’inglese? Meglio lasciar stare. Lo rilevano i test Invalsi svolti nel 2023 e i problemi, quest’anno, partono già dalle elementari dove si registrano “voti” più bassi non solo sul 2019 ma anche sullo scorso anno. La ripresa post-covid e post-dad, purtroppo, non c’è stata. E gli studenti del Nord e del Sud sono sempre più distanti.

NON CAPISCONO COSA LEGGONO

Emerge un quadro decisamente allarmante: nell’ultimo anno delle superiori raggiunge il livello base di preparazione in italiano il 51% dei ragazzi, in matematica il 50%, nella lettura di inglese il 54% e nell’ascolto il 41%. Rispetto agli anni passati, segnati dalla dad imposta dalla pandemia, sembra essersi fermato il calo in Italiano e Matematica ma non si registra una vera inversione di rotta. Nella seconda classe delle superiori si rileva addirittura una perdita in italiano di 3 punti sul 2022 e di 7 sul 2019.

DISPERSI AL SUD

Sugli studenti incombe le dispersione implicita: anche se hanno raggiunto il diploma, non ne hanno acquisito le competenze. L’8,7% dei ragazzi dell’ultimo anno non ha una preparazione adeguata, con i picchi di dispersione implicita al Sud: in Campania arriva al 19%, in Sardegna al 15,9 %, in Sicilia al 13,6%, in Calabria al 13 % e in Basilicata al 10,6 %.

AGENDA PER IL SUD

«Ricomporre l’Italia, tra i banchi di scuola, è un dovere morale - ha commentato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, citando l’Agenda per il Sud - a settembre avvieremo interventi mirati in 240 scuole individuate attraverso gli esiti Invalsi, di cui 120 elementari, grazie ai fondi del Pnrr».

MEDIE

Per i ragazzi che hanno concluso la terza media invece la situazione è lievemente migliorata: in italiano raggiunge il livello base il 62% degli alunni, con un punto in più sul 2022, la matematica resta ferma al 56% mentre migliora la parte della lingua inglese co 2 punti percentuali in più sul reading e 3 sul listening.

ELEMENTARI KO

Cominciano davvero male i bambini della primaria che fanno registrare un indebolimento di tutte le materie in II, dove i risultati di italiano e di matematica sono più bassi del 2019 e del 2021 e in linea con il 2022, e in V classe sono tutti più bassi degli anni precedenti, compreso il 2022 e compreso l’inglese. In italiano, ad esempio, raggiunge il livello base il 74% dei bambini contro l’80% di un anno fa. Non solo, anche nella scuola di primo grado si registra una notevole differenza dei risultati tra scuole e tra classi, più accentuata nelle regioni meridionali, soprattutto per matematica e per a prova di listening: «Significa che la scuola primaria - spiega l’Invalsi - nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi».

