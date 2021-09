Scuola, green pass genitori? Presidi: crea problemi enormi

«Capisco l'esigenza di estendere il green pass ai genitori» che accompagnano i figli a scuola ma questo creerà «un enorme problema alle scuole». Lo ha detto Antonello Giannelli, Presidente nazionale della associazione presidi, a Omnibus La7. «Per i controlli si creeranno code all'esterno o all'interno delle scuole con il rischio di creare assembramenti», ha fatto presente Giannelli per il quale non si può fare «un paragone con i ristoranti o con le stazioni perché in questi casi non entrano tutti allo stesso minuto come avviene invece nelle scuole».

Decreto Green pass in scuole e Rsa. Obbligo anche per i genitori che entrano negli istituti. Sanzioni dai 400 ai mille euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA