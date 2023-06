In classe arriva il docente tutor, l’insegnamento è personalizzato

di Lorena Loiacono

Una scuola a misura di studente, per sostenerlo lungo il percorso e per evitare che si allontani dall’istruzione. È questo l’obiettivo del progetto promosso dal ministro all’istruzione e al merito Giuseppe Valditara che ha istituito, a partire dal prossimo settembre, la figura del tutor e dell’orientatore contro il fenomeno della dispersione scolastica.

TUTTE LE SCUOLE IN CAMPO

E i numeri sono incoraggianti visto che ha aderito il 99,8% delle scuole superiori: ben 2728 istituti sui 2734 interessati. Le richieste di partecipazione ai moduli formativi sono state complessivamente 52.176 per i tutor e 4.252 per i docenti orientatori.

OBIETTIVI

La sperimentazione coinvolge per ora solo l’ultimo triennio delle superiori ma, a regime, partirà dalla prima media per un ciclo di 8 anni complessivi. L’obiettivo è avviare un percorso di personalizzazione della didattica e dell’orientamento, per ottenere la riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico. L’orientatore dovrà avviare progetti di orientamento anche con le scuole dei singoli territori, per evitare che lo studente scelga percorsi che non seguono le sue attitudini, mentre il tutor affiancherà gli studenti, in gruppi da 20 a 30 ragazzi, per percorsi personalizzati soprattutto in caso di difficoltà.

FONDI

Per l’introduzione di queste figure è previsto un finanziamento di 150 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori risorse destinate alla didattica disciplinare di supporto in orario extracurriculare, per allungare il tempo scuola.

IL RUOLO DEL TUTOR

«L’introduzione del docente tutor e del docente orientatore è una sfida importante che è stata vinta con grande partecipazione - ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli - si tratta della sfida della personalizzazione che ormai in tutte le assisi internazionali è al centro del modello didattico: una personalizzazione che può essere potenziata proprio con un insegnante che svolga funzioni di coordinamento con formazione anche psico-pedagogica particolare». Il tutor sarà un coordinatore per progettare il percorso dei singoli studenti, soprattutto per quelli più in difficoltà. «Abbiamo messo a disposizione risorse importanti per pagare gli insegnanti disciplinari - ha aggiunto Valditara - per tenere aperte le scuole anche in orario extracurricolare, sia di pomeriggio che d’estate, proprio per consentire questo potenziamento e questa personalizzazione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 06:00

