Non ci sono gli insegnanti: la scuola elementare resta chiusa

Già un sabato di vacanza forzata per gli alunni della scuola primaria 'De Amicis' di Musile di Piave ( Venezia ), che oggi resta. Il provvedimento riguarda otto classi. Un caso che lascia senza parole e ha fatto infuriare i genitori dei bambini. È stato deciso dalla dirigenza - riferisce 'Il Corriere Veneto' - data l'assenza in organico di quattro insegnanti comuni e 7 di sostegno.«Ma oggi - spiega il dirigente scolastico, Alessandro Culatti Zilli - abbiamo già fatto due nuove assunzioni e da lunedì ripartirà l'orario completo per tutti». Zilli sottolinea che il giorno di chiusura, il sabato, è stato deciso per evitare disagi ancora maggiori alle famiglie; l'alternativa sarebbe stata quella di fare più giorni della settimana ad orario ridotto. «Stiamo lavorando al massimo per completare l'organico, e del resto - conclude il dirigente - abbiamo ricevuto l'autorizzazione a fare le assunzioni dei supplenti solo giovedì mattina».