Scuola, a settembre visiere e plexiglass tra i banchi. Azzolina: «Risorse per oltre 4 miliardi»

«Il documento del Cts sarà valutato rispetto all'andamento epidemiologico. Oltre alle mascherine ci sarà la possibilità di usare la visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici. Il Cts sta valutando anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori, anche per garantire maggiore sicurezza ».

L'incontro presieduto da Conte, con la presenza delle ministre dell'Istruzione, Lucia Azzolina e dei Trasporti, Paola De Micheli, del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, del coordinatore del Cts Agostino Miozzo, dei rappresentanti di enti locali e parti sociali, si è protratto fino a tarda sera. In apertura, Conte ha ribadito la linea: nell'emergenza «siamo stati costretti a chiudere la scuola, ma abbiamo tratto una lezione. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per chi non poteva accedervi. C'è il tema del divario digitale.



Col nuovo anno scolastico l'obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un'opportunità in più per potenziare offerta didattica, ma certo dobbiamo ritornare in presenza». Linea condivisa naturalmente dalla ministra Azzolina: «L'obiettivo - ha affermato - è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo».

«Sullastiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi di euro», ha annunciato. «Ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l'edilizia scolastica leggera», ha aggiunto. «La norma contenuta nel decreto scuola favorirà i lavori dando ai sindaci potere di intervenire».LEGGI ANCHE Maturità, per gli studenti più fragili e quelli che lavorano a disposizione l'esame a distanza