Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita distintamente da molti cittadini partenopei. Epicentro a Pozzuoli

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. E, infatti, molti utenti su Twitter stanno esprimendo sul social network il loro spavento e la loro paura. Il terremoto viene definito piuttosto forte dagli utenti di Twitter, che parlano di una scossa che si è sentita in maniera piuttosto distinta. In molti parlano di un "boato" e di una scossa molto corta. Il posto in cui si sarebbe sentita meglio il sisma sarebbe la zona di Campi FlegreiA quanto pare si sarebbe trattata di un brevissimo sisma, segnalato comunque dagli apparecchi dell'osservatorio vesuviano, ma di intensità tale da essere avvertito da molti cittadini napoletani. Nessun danno da segnalare se non la tanta paura.Anche se con parecchi minuti di ritardo, anche INGV ha segnalato il terremoto avvertito dai cittadini. L'intensità è di 2,2 e l'epicentro è a 5km da pozzuoli.