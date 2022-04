Inquilino prende una scossa dalla lavatrice e diventa balbuziente: condannata la padrona di casa

Diventa balbuziente a seguito di una scossa elettrica presa toccando la lavatrice. E' quanto successo ad un 54enne, cinque anni fa nel suo appartamento in affitto a San Giovanni in Marignano, Rimini. E ora arriva la sentenza per la proprietaria di casa: dovrà risarcire il suo inquilino con 500 euro di multa e un risarcimento provvisionale di 2mila euro. Il resto da quantificare in sede civile.

I fatti risalgono al 4 marzo 2016. L’impianto elettrico della casa in cui l'uomo, all’epoca, viveva in affitto con la moglie, era sprovvisto di dispositivo di messa a terra. E prima di quel giorno, i vigili del fuoco erano dovuti intervenire in tre diverse occasioni nello stesso condominio per i problemi dello stesso impianto. Dalla ricostruzione, il 54enne si trovava sul balcone di casa quando ha appoggiato la mano destra sulla lavatrice, e ha preso una scossa fortissima. Dopo aver perso i sensi, la moglie chiama aiuto e, portato al pronto soccorso, pian piano si riprende. Ma non riesce a parlare e quando prova, non è più come prima: balbetta in maniera evidente. Da allora è diventato balbuziente.

Così, decide di far causa alla proprietaria di casa, accusata del reato di lesioni personali colpose. La perizia medica effettuata ha effettivamente dimostrato questa tesi stabilendo il nesso di causalità tra l’incidente domestico e la balbuzie del 54enne, riconoscendogli un’invalidità permanente del 5 per cento.

