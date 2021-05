Terremoto in Irpinia: scossa avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata questo pomeriggio in Alta Irpinia. Il sisma è avvenuto in una zona a 3 chilometri a sud-est del territorio del comune di Sant'Angelo dei Lombardi, una profondità di 14 chilometri. Non si sono avuti danni. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione dell'Alta Irpinia.

Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale Geofisicae Vulcanologia di Roma. In zona mesi addietro ci sono state diverse microscosse, senza provocare danni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 21:01

