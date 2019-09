La Bmw si schianta e resta incastrata sotto al furgone: un ferito grave

Scorzè - Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Scorzè (Ve) sulla Provinciale SP 84 in via Onaro: lo schianto alle 19 con coinvolti un camion furgonato e una Bmw con targa tedesca.



L'uomo al volante - pare un cittadino tedesco - è rimasto incastrato fra le lamiere sotto al furgone ed è ferito grave, soccorso con l'elicottero è in codice rosso.



Sul posto oltre ai VVF di Treviso il 118 con l'elicottero del Suem, carabinieri, vigili del fuoco di Mestre. Fra le concause dello schianto ci sarebbe anche il maltempo. Venerdì 6 Settembre 2019, 19:24

