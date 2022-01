Esplosione in una casa: morti due bimbi, fratello e sorella di 8 e 7 anni. Salvi i genitori

Sono due fratellini di 7 e 8 anni le vittime dell'esplosione avvenuta ieri sera in un'abitazione a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. La tragedia poco prima delle 22.00. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla, insieme ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari inviati dal 118.

L'esplosione, dovuta probabilmente a un malfunzionamento di un termoconvettore a gas, si è verificata in un'abitazione di Via Matteotti. Le fiamme non hanno lasciato scampo ai due fratellini che si trovavano al primo piano, mentre la madre, che era nel cortile esterno, è riuscita a salvarsi e ad allertare i soccorsi. Per domare l'incendio sono dovute intervenire quattro unità dei vigili del fuoco di Guastalla e Reggio Emilia. I corpi dei due bambini sono ora a disposizione della Procura reggiana che coordina le indagini a cura dei carabinieri di Fabbrico e Guastalla. L'abitazione è andata distrutta e i genitori ed altri due figli minori, non presenti al momento della tragedia, hanno temporaneamente trovato ospitalità presso connazionali.

