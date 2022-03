Pesaro, finisce con lo scooter sotto il furgoncino: morto a 49 anni

Un uomo di 49 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questa mattina a Pesaro. L'uomo era in sella al suo scooter sulla strada panoramica dell'Ardizio in direzione Fano, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, si è scontrato con un furgoncino.

Immediati i soccorsi da parte dei soccorritori del 118, ma l'uomo ha riportato lesioni troppo gravi ed è deceduto. La tragedia arriva solo pochi gironi dopo la tragedia costata la vita al 16enne Marco Ragnetti, deceduto in un incidente in sella al suo scooter.

++++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++++

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 16:46

