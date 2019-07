Napoli, incendiato lo scooter del consigliere regionale contro l'illegalità: «Vado avanti, non mi fermo qui»

In tangenziale contromano a 70 anni con la Fiat Punto: fermato dopo chilometri​

Un gesto criminale e vigliacco, che di certo non fermerà la mia determinazione nel portare avanti la battaglia per la legalità in questa città. Non ho mai avuto paura delle intimidazioni ricevute che, per quanto mi riguarda, sono il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il mio scooter era già stato oggetto di altre rappresaglie dopo le denunce ad alcuni parcheggiatori abusivi. In particolare a Santa Lucia mi distrussero il parabrezza e a via Costantinopoli mi tagliarono le ruote. I delinquenti devono sapere che non arretreremo di un solo centimetro anzi saremo ancora più duri

Sabato 6 Luglio 2019, 18:35

Stava facendo un sopralluogo per verificare la presenza di parcheggiatori abusivi quando ha scoperto che il suo, parcheggiato poco distante, era completamente avvolto dalle. Si tratta con tutta probabilità di un rogo di, quello che ha distrutto il mezzo a due ruote di, consigliere regionale dei Verdi in Campania e noto aper il suo impegno contro ogni tipo di degrado e illegalità.È accaduto oggi, intorno alle 13.30, nella zona di Riva Fiorita, a. A denunciare l'accaduto è lo stesso consigliere regionale, che in quel momento si trovava in zona per un sopralluogo con il consigliere della I Municipalità, Gianni Caselli. «» - si legge nel post su Facebook di- «Mi hanno solo appiedato per qualche giorno. Ringrazio il Procuratore capo Melillo che mi ha subito espresso la solidarietà, il comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito, il Capo della squadra mobile e della Digos e i tantissimi cittadini che mi hanno espresso e stanno esprimendo solidarietà».L'è stato immortalato in diretta Facebook dallo stesso consigliere regionale. Per spegnere le fiamme, ed evitare che l'incendio coinvolgesse anche altri mezzi vicini, è stato necessario usare ben tre estintori. Per fortuna,è riuscito a salvare lo zainetto e il suo contenuto, che si trovavano all'interno del bauletto, prima che le fiamme distruggessero completamente il motorino.è sempre stato attivo nel denunciare ogni situazione di degrado e illegalità a Napoli, dal problema dei rifiuti fino a quello del racket dei posteggiatori abusivi, passando per quello, piuttosto recente, di furti e truffe in occasione delle Universiadi a Napoli. Come già denunciato dallo stesso consigliere regionale dei Verdi, l'attività 'pro-legalità' lo aveva reso bersaglio di insulti e minacce sui social. Dopo l'incendio allo scooter, in molti hanno però voluto testimoniare solidarietà e vicinanza a Borrelli, offrendosi anche di organizzare una raccolta fondi per permettere al consigliere regionale di comprare un nuovo scooter, anche perché quello andato distrutto non era assicurato contro incendi o atti vandalici.«Sto bene. Sono solo rimasto appiedato. Ma vi assicuro che sono ancora più determinato di prima! Grazie a tutti», ha scrittoin un post successivo.