In scooter contro un palo: Flavio è morto a 15 anni, dopo 21 giorni di agonia

Lo scorso 15 gennaio si era schiantato contro un palo in sella al suo scooter e oggi, dopo 21 giorni di agonia, è morto. Flavio Margeri era rimasto gravemente ferito dopo il terribile incidente e dopo quasi tre settimane di lotta tra la vita e la morte è deceduto a 15 anni.

La tragedia



Le sue condizioni erano sembrate disperate fin da subito. Ricoverato all'ospedale di Marsala, nella mattinata di martedì 7 febbraio è avvenuto il decesso: i suoi cari per 21 giorni avevano confidato in un miracolo che, purtroppo, non è avvenuto.

Il cordoglio

L'adolescente frequentava l’Istituto tecnico tecnologico Giovanni XXIII-Cosentino di Marsala, che si è stretto intorno alla sua famiglia. «Quando una giovane vita si spezza, anche il cielo piange - scrive la scuola sui social -. Ciao Flavio, che la terra ti sia lieve e che il tuo sorriso possa continuare a splendere anche da lassù». Ma il cordoglio sui social network giunge anche dal mondo della pallamano, disciplina praticata dal giovane, che militava nell'Asd Il Giovinetto, lo ha ricordato su Facebook. «Costernati e affranti, rivolgiamo un simbolico e caloroso abbraccio alla famiglia del giovane atleta Flavio Margeri, prematuramente scomparso, e agli amici del Giovinetto Petrosino per la grave perdita. Alla Società e ai suoi cari, le più sentite condoglianze dalla Pallamano Aretusa».

