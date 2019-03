Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi rompe? O magari sei stanco di guidare e preferisci tornare a casa con i mezzi? Che problema c'è: asi carica lo scooter sull'autobus e il problema è risolto. La foto pubblicata su Instagram ha fatto il giro del web e in poche ore è diventata virale. Quando è stata scattata? Non è dato saperlo. Chissà se il cittadino, proprietario del mezzo, avrà obliterato il biglietto anche per il motorino.