Una donna morta, un'altra donna e due bambini feriti: è il bilancio dell'incidente frontale tra due auto avvenuto verso le 15.30 a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, all'incrocio tra via Gasparini e via Spineda nei pressi della chiesa. Sul posto i Vigili del fuoco di Montebelluna e la polizia locale. A perdere la vita B.I., 71 anni, di Trevignano, che viaggiava in auto con la figlia M.C. di 32 anni traspo rtata a Treviso con l'elisoccorso.



Nell'altra vettura viaggiava una famiglia, con a bordo un bambino e una bambina di 7 e 5 anni, entrambi portati in ospedale ma con lievi ferite. Un'altra persona è stata ricoverata d'urgenza a Montebelluna.

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA